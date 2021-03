L'Attacco dei Giganti 139 è pronto: il capitolo finale nelle mani dell'editor

Il momento in cui Bessatsu Shonen Magazine #05-2021 arriverà nelle fumetterie nipponiche sarà epocale. Infatti al suo interno conterrà L'Attacco dei Giganti 139, che sarà poi diffuso anche su servizi streaming in simulpub come Crunchyroll e Comixology per il pubblico internazionale in inglese.

Il finale dell'epica storia di Hajime Isayama è ancora imprevedibile e sono tanti gli aspetti che potranno essere approfonditi in L'Attacco dei Giganti 139. Fino a pochi giorni fa, il mangaka era ancora al lavoro sull'ultimazione delle tavole, mentre adesso l'editor Kawakubo ha fatto sapere di aver appena messo le mani sul capitolo definitivo de L'Attacco dei Giganti 139.

Un momento epocale per lui, una storia che si chiude e che lo tocca profondamente, come ha fatto sapere via Twitter. Tramite l'account ufficiale di Shingeki no Kyojin, l'editor ha fatto sapere che il tutto ora è pronto per la pubblicazione. Come non manca di sottolineare, ha ricevuto il capitolo proprio nel giorno del compleanno di Eren Jaeger, il protagonista de L'Attacco dei Giganti. Con un altro tweet ha fatto anche i complimenti ad Hajime Isayama che ha ringraziato per il suo lavoro durato oltre 11 anni e mezzo.

Contemporaneamente, l'editor ha anche annunciato che ci saranno conseguenze legali per tutti coloro che pubblicheranno leak de L'Attacco dei Giganti,