L'Attacco dei Giganti 139: rivelato il numero di pagine dell'ultimo capitolo

È stato un lungo viaggio quello de L'Attacco dei Giganti. Hajime Isayama, dopo aver ottenuto un rifiuto da Shueisha per una serializzazione, si è rivolto alla casa Kodansha che l'ha reso uno dei prodotti di punta della neonata rivista Bessatsu Shonen Magazine. Questo accadde nel 2009, ma nel 2021 L'Attacco dei Giganti sta per finire.

Tutti i lettori sono in attesa di scoprire cosa succederà in L'Attacco dei Giganti 138, composto da 45 pagine che ci porteranno verso l'atteso finale programmato per aprile. Con qualche giorno in anticipo rispetto all'uscita ufficiale nelle fumetterie, alcuni fan hanno però messo già le mani su Bessatsu Shonen Magazine e quindi su L'Attacco dei Giganti.

Nel numero a breve in uscita è stato annunciato quante pagine avrà il capitolo finale de L'Attacco dei Giganti programmato per il 9 aprile 2021. L'anteprima rivela che non ci saranno variazione di sorta rispetto al solito e pertanto Hajime Isayama ha disegnato le solite 45 pagine per L'Attacco dei Giganti 139.

Nessun finale più lungo del solito quindi, almeno su rivista, dato che il volume 34, il conclusivo, avrà cinque capitoli invece di quattro. Di conseguenza, chi segue il manga esclusivamente via tankobon, si ritroverà effettivamente un finale più lungo mentre non accadrà lo stesso per chi legge i capitoli mensilmente.