L'Attacco dei Giganti 139, il ruolo di Historia e il legame con Eren: la teoria di un fan

Dopo 11 anni e 7 mesi di serializzazione, con il pugno sul petto, i lettori hanno salutato L'Attacco dei Giganti che si è infine concluso con il capitolo 139. La community si è divisa in due dal momento che non tutti gli appassionati hanno apprezzato il finale a causa soprattutto di alcune domande rimaste in sospeso.

In alcuni casi le critiche sono andate oltre la soglia del lecito, basti pensare che in occasione dell'uscita dell'ultimo capitolo l'editor del manga ha dovuto bloccare i commenti per limitare gli insulti. Ad ogni modo, uno dei ruoli più particolari ma allo stesso tempo affascinanti è stato quello di Historia, nella fattispecie nel suo presunto legame con Eren. Un fan ha provato a chiarire il ruolo del personaggio e il mistero della sua gravidanza con una teoria che qui segue:

"Dopo aver letto l'ultimo capitolo ritengo che la gravidanza di Historia abbia avuto un grande signficiato. Penso che Eren volesse affidare ad Historia tutto quel percorso immediatamente successivo alla fine della guerra. Dopo la morte di Eren, infatti, lei ha dovuto proteggere le famiglie di Jean e Connie, parte di coloro che sono stati accusati di aver ucciso Eren e tradito il Paese, nonché di decidere cosa farne di Paradis dopo la guerra. Se Historia non fosse sopravvissuta, allora Armin e gli altri non avrebbero mai potuto tornare su Paradis ed Eren non avrebbe potuto riposare in pace nella sua terra. Dal momento che lo stesso Eren ha cancellato i ricordi degli altri, probabilmente ha volutamente deciso di non rimuoverli ad Historia bensì di affidarglieli. Ed è per questo che appariva in quel modo durante la gravidanza. Lei sapeva dei sacrifici che Eren, Mikasa e tutti i suoi amici avrebbero dovuto compiere a breve, ma era consapevole di non avere scelta. Probabilmente Historia ha accettato tutti questi sviluppi in quanto regina, e come tale ha dovuto proteggere l'isola e la volontà di Eren di creare un mondo senza i Giganti. Ma come ha fatto Historia ad evitare la successione con Zeke? Non è da escludere che i due ci abbiano pensato e l'idea di Historia potrebbe essere stata la seguente: "Cosa ne pensi se dovessi restare incinta?"

A pensarci bene, sembra proprio un'ottima idea."

E voi, invece, cosa ne pensate della sua ipotesi, vi sembra convincente? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.