L'Attacco dei Giganti 139 segna vendite da record: ordinata con urgenza la prima ristampa

Il numero di maggio di Bessatsu Shonen Magazine, in cui è contenuto il capitolo finale de L'Attacco dei Giganti, sta andando in sold out ad una velocità supersonica in Giappone, dove Kodansha ha già ordinato "con grande urgenza" la prima ristampa. Non era mai successo prima che la rivista registrasse il tutto esaurito tanto velocemente.

Stando alle parole dell'editor della serie "L'Attacco dei Giganti #139 sta registrando sold out in un negozio dopo l'altro", e secondo quanto riportato da Comic Natalie la rivista non tornerà disponibile in Giappone prima del 30 aprile. A questo punto è quindi plausibile ci sia un gap di almeno una settimana in cui il mensile non sarà disponibile, situazione che negli ultimi anni si era verificata solo con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #205 su Weekly Shonen Jump.

Per il manga di Hajime Isayama si tratta, ovviamente, di un risultato eccezionale, non una sorpresa considerando la popolarità della sua opera magna. Il Volume finale de L'Attacco dei Giganti uscirà tra maggio e giugno 2021, e probabilmente anche in quel periodo assisteremo ad una situazione simile.

In attesa di scoprire se Isayama deciderà di lanciare una nuova serie o tornare a lavorare sul mondo de L'Attacco dei Giganti, magari con capitoli extra o spin-off, vi ricordiamo che c'è ancora un cour dell'anime ad attenderci nell'inverno del 2022, sempre realizzato dai ragazzi di MAPPA.