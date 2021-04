L'Attacco dei Giganti 139: quali sono i veri sentimenti di Eren Jaeger?

Abbiamo assistito alla vita di Eren Jaeger in L'Attacco dei Giganti, mentre cercava di sconfiggere le enormi creature insieme a Mikasa, Armin e gli altri. La fine della storia ha portato tante risposte ad alcune delle domande che i lettori si erano fatti nel corso del tempo. Una di queste riguardava i veri sentimenti di Eren verso Mikasa.

Come abbiamo detto nella recensione de L'Attacco dei Giganti, il finale è stato sicuramente un po' affrettato e con qualche punto oscuro di troppo, ma in generale ci sono state abbastanza risposte. E una di queste riguarda proprio il rapporto tra Eren e Mikasa.

Nonostante il modo in cui si è comportato al loro ultimo incontro, in realtà Eren Jaeger amava Mikasa Ackerman. L'ha rivelato lo stesso protagonista durante il suo lungo viaggio con Armin nel mondo di ricordi creato per spiegare come mai si è comportato in quel modo e ha scelto di diventare l'antagonista de L'Attacco dei Giganti.

Eren ha fatto di tutto per allontanare Mikasa, pur conscio dell'amore che lei provava per lui, ma anche lui rivela di non voler vedere Mikasa insieme a qualcun altro e vorrebbe che lei continuasse a pensare a lui anche anni dopo la morte. Una rivelazione che è risultata patetica a detta di Armin, ma che rivela quanto il protagonista de L'Attacco dei Giganti avrebbe seguito un percorso diverso se avesse potuto.