L'Attacco dei Giganti 3: A causa dei leak i prossimi episodi saranno posticipati

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti sta conquistando tutti con i suoi momenti dalle forti tinte emozionali, purtroppo però, le ultime notizie sui prossimi episodi sono decisamente sconfortanti.

A causa dei continui leak da parte del fandom della serie, infatti, la produzione giapponese ha deciso di prendere una decisione drastica, posticipando la messa in onda delle prossime puntate sulle emittenti fuori dal Giappone. Funimation ha prontamente risposto ai fan attraverso delle dichiarazioni ufficiali, affermando che d'ora in poi i prossimi episodi dell'anime saranno trasmessi di mercoledì, e non più di domenica, in simulcast con la trasmissione nipponica. Di seguito le loro parole:

"La seconda parte della terza stagione de l'Attacco dei Giganti sarà spostata dalla Domenica sera al mercoledi mattina, a cominciare dall'episodio 54, che sarà trasmesso il 29 maggio sulle piattaforme di streaming Hulu, Funimation, Crunchyroll e tutte le altre che detengono di diritti dell'anime".

Funimation ha poi spiegato che la causa del rinvio delle puntate è dovuta ai continui leak che si diffondono da più di due settimane, anticipando gli eventi delle puntate. A questo punto è stata presa la decisione di dare la puntata alle piattaforme di streaming esterne al Giappone solo dopo che gli episodi sono andati in onda nel Sol Levante, evitando leak di qualsiasi tipo.

"Come accade spesso a causa dei leak e dei contenuti pirata, questi hanno creato problemi ai produttori, e per prevenire questo comportamento chi detiene la licenza dello show ha deciso di consegnare le puntate dopo la messa in onda giapponese, che resta di domenica."

"Questa settimana la puntata de l'Attacco dei Giganti sarà trasmessa il mercoledì mattina alle 9:00, per consentire a ogni piattaforma di lavorare sulla traduzione dello show, e per essere sicuri che il simulcast avverrà nello stesso momento".

Funimation poi conclude scusandosi per il disagio con i fan:

"Sappiamo che questo crea disagio a tutti coloro che aspettano un nuovo episodio la domenica, ma questa decisione non è stata presa da noi. Noi continueremo a lavorare per portarvi il miglior contenuto nel minor tempo possibile, prendendo quest'avvenimento come un'opportunità per riflettere su come i leak e la pirateria in generale possano essere dannosi per l'industria dell'animazione, non solo per i publisher ma anche per gli stessi fan."

Probabilmente anche L'italia subirà la stessa sorte, con VVVID che sposterà gli episodi al mercoledì mattina, ma aspettiamo conferme ufficiali dalla piattaforma. Intanto, le perplessità continuano, con il prossimo episodio che non sembra ancora pronto.