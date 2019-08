L'Attacco dei Giganti 3: ecco alcune migliorie della versione Blu Ray

La stagione primaverile degli anime ha visto nella terza stagione de l'Attacco dei Giganti una vera e propria gemma che ha rapito tutti gli appassionati dell'opera di Isayama, che erano ansiosi di assistere agli sviluppi di una storia che si stava facendo sempre più intrigante.

La terza iterazione dell'anime non solo è stata soddisfacente dal punto di vista narrativo, andando a sviluppare in maniera notevole il mistero dietro la creazione dei giganti e il loro fantomatico potere, ma si è anche contraddistinta per un ottimo comparto tecnico - soprattutto nelle scene d'azione.

Di recente è uscita la versione Blu Ray, e un fan di reddit ha mostrato una serie di immagini che mettono in evidenza i miglioramenti apportati da Wit Studio all'edizione Home Video rispetto a quella televisiva, che già di per sé era molto buona. Come potete notare osservando il confronto, lo studio giapponese ha aggiunto diversi dettagli inediti e in alcuni casi ha ridisegnato degli elementi di sfondo per migliorare l'impatto visivo.

Anche i volti dei personaggi hanno subito delle correzioni in determinate scene, essendo stati completamente rifatti per garantire una qualità consistente anche nelle scene d'intermezzo, spesso criticate dai fan per essere meno curate di quelle più importanti.

Tuttavia è un approccio inevitabile, dal momento che le schedule a cui sono sottoposti gli studi d'animazioni sono sempre molto ristrette, e per questo motivo si tende a porre maggiore cura ai momenti salienti della puntata piuttosto che alle scene di transizione, per poi migliorarle nell'edizione Home Video.

Proprio dall'edizione Blu Ray è stato estrapolato lo scontro tra Levi e il Gigante Bestia senza censura, che potete guardare passando dal nostro articolo. Ricordiamo che la terza stagione de l'Attacco dei Giganti è ora disponibile su Netflix.