L'Attacco dei Giganti 3: l'anime è in cima alle serie meglio votate su IMDb

L'anime tratto dall'opera cartacea di Hajime Isayama, si può tranquillamente considerare una delle serie animate più riuscite degli ultimi anni. La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 ha finalmente raggiunto una delle sue parti più importanti, come la rivelazione del segreto dietro la nascita dei giganti.

L'anime prodotto da Wit Studio sta così sfornando episodi di grande successo uno dopo l'altro e sembra che il più importante sito a livello mondiale, per quanto riguarda film e serie TV, IMDb, abbia preso nota.

Infatti, IMDb ha preso a pieno il successo dell'ultima terza stagione de L'Attacco dei Giganti e le sue classifiche lo dimostrano. Come è possibile nella lista degli episodi meglio votati su IMDb, è possibile trovare due degli episodi dell'anime in cima alla classifica.

In questo momento, l'episodio in testa alla classifica è "Hero", come un punteggio perfetto di 10 basato su 18.738 voti. Al secondo posto invece, troviamo l'episodio "Perfect Game", con un punteggio di 9.9 basato su 5.700 voti. Subito dopo L'Attacco dei Giganti troviamo serie come Chernobyl al terzo posto e e Game of Thrones dal quarto al sesto. Vediamo l'anime tornare in undicesima posizione con l'episodio "That Day", l'episodio più recente che ha mostrato una cruda vendetta.

Si tratta di un risultato decisamente impressionanti e non possiamo far altro che sperare che Wit Studio continui ad occuparsi della serie anche per una quarta stagione.