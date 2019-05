L'Attacco dei Giganti 3, da ora in poi l'anime uscirà il lunedì

Citando qualcuno, pare che la telenovela legata a L'Attacco dei Giganti 3 pare non sia ancora terminata. O così, almeno, speravamo. Infatti, nuove informazioni arrivano dal profilo ufficiale del distributore italiano del famoso anime che annuncia le nuove date di programmazione.

Dimenticatevi, ahimè, la domenica sera firmata L'Attacco dei Giganti, in quanto VVVVID ha definitivamente confermato il cambio di programmazione, non più assegnato all'ultimo giorno del fine settimana ma al peggiore di essi, il lunedì. Stendendo un velo pietoso su quale giorno sia effettivamente meglio di un altro, ci auguriamo che questo cambio dei piani sia effettivamente l'ultimo, ponendo un punto a questa storia dei leak ormai andata fin troppo in là.

L'appuntamento, dunque, si aggiorna a ogni lunedì alle 18 in punto, a partire dalla puntata 17 che andrà in onda quest'oggi sempre su VVVVID. Non mancate dunque a uno degli appuntamenti più attesi della terza stagione dell'anime, che dalle prime indiscrezioni sembra essere veramente strepitoso, rispondendo positivamente al mancato aggiornamento dello staff per la nuova puntata di cui avevamo discusso in una precedente news e a cui vi rimandiamo. Inoltre, potete ingannare la lunga attesa con un'illustrazione che ritrae l'infanzia di Erwin, per ricordare il celebre e coinvolgente condottiero.

E voi, cosa ne pensate dell'ennesimo rinvio della produzione dell'anime? Che sia la fine di questa insopportabile telenovela?