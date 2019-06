L'Attacco dei Giganti 3: l'anteprima dell'episodio 57 ci anticipato le origini di Grisha

L'ultimo episodio 56 de L'Attacco de Giganti 3 è stato uno dei più attesi dagli appassionati per molto tempo. Intitolato "La Cantina", ha rivelato uno dei più grandi segreti che la serie si è portata avanti negli anni, quello nascosto dal padre di Eren, Grisha Yeager, all'interno della cantina sotto la loro casa.

Il Corpo di Ricerca ha così trovato tre libri scritti da Grisha, che hanno rivelato un mistero che nessuno Scout si sarebbe mai potuto immaginare. Come ci anticipa anche l'anteprima dell'episodio 57, stiamo per scoprire un mondo completamente nuovo, diverso da quello all'interno delle mura che siamo abituati a conoscere.

In calce alla news potete trovare il breve video dell'anteprima dell'episodio chiamato "Quel Giorno". La scena post-credit, ci ha dato un assaggio del passato di Grisha Yeager e una rivelazione che cambierà completamente il seguito dalla narrazione: la storia del mondo de L'Attacco dei Giganti, per come lo conosciamo, non è altro che una bugia.

Infatti, colori che vivono all'interno delle mura hanno sempre creduto di essere gli ultimi sopravvissuti dell'umanità, mentre, stando alle parole di Grisha, scopriamo non essere così.

"Vengo da un luogo fuori dalle mura, dove l'umanità vive in eleganza, l'umanità non è perita".

Questa frase cambia completamente tutto quello che abbiamo ipotizzato riguardo la serie. Sembra inoltre, che la tecnologia si sia sviluppata al di fuori delle mura e lo scopriamo quando Hange trova una fotografia, qualcosa di a loro sconosciuto prima. Vediamo inoltre la presenza di un dirigibile e la presenza di differenti classi sociali.

Nonostante si pensava che il climax delle seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 fosse già arrivato, pare che dovremmo ricrederci, mentre la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti è stata confermata e grazie al successo dell'anime, lo studio dietro la serie ha ringraziato i fan per il supporto e vi ricordiamo l'episodio 57 sarà disponibile in streaming legale e gratuito su VVVVID.