L'Attacco dei Giganti 3, in arrivo una nuova strepitosa locandina ufficiale!

Nonostante L'Attacco dei Giganti 3 sia finito ormai da diversi mesi, l'uscita home video tarda ancora ad arrivare. Con il prossimo debutto della Stagione 3 dell'anime su Netflix, trapela in rete anche la nuova locandina promozionale per promuovere la Parte 2 dell'iconica season.

A rivelare la nuova key visual per l'uscita home video è direttamente Funimation, licensor e distributore americano dell'adattamento televisivo dell'opera di Hajime Isayama. L'incredibile locandina promozionale, che potete ammirare in calce a questa notizia, ritrae un indomito Eren alle prese con Reiner, mentre si scrutano prima di dare il via all'ennesimo confronto che li ha resi protagonisti in questa terza stagione. Alle loro spalle, inoltre, Armin ed Erwin fissano i due Giganti in attesa di compiere la prossima mossa per salvare l'umanità dalla temibile piaga.

L'immagine ha ricevuto forti apprezzamenti da parte della community, ancora salda e in attesa della quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti, che ne abbiamo approfittato in un articolo di approfondimento per scoprire insieme a voi le aspettative su questa saga conclusiva. Infatti, l'opera del sensei si sta rivelando un gallina dai colpi di scena, un tripudio di misteri che troveranno la propria risoluzione unicamente durante il 2020, anno del ritorno dell'anime.

E a voi, invece, che ve ne pare dell'illustrazione promozionale per l'uscita home video promossa da WIT Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!