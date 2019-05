L'Attacco dei Giganti 3: la bella Historia si mostra in un meraviglioso artwork

Sono già venti le illustrazioni raffiguranti i personaggi de L'Attacco dei Giganti 3, realizzate da Satoshi Kadowaki (direttore dell'animazione della serie), insieme ad altri membri dello staff. L'artwork di oggi, realizzata insieme ad Azusa Taniguchi, vediamo una bellissima Historia Reiss in tutta la sua autorità di Regina.

Durante la prima parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti siamo venuti a conoscenza del vero nome di Christa Lens, che si è rivelata essere la vera erede al trono. Figlia illegittima di Rod Reiss, membro della vera famiglia Reale regnante all'interno delle mura, e ultima componente in vita della famiglia Reiss è cresciuta in una fattoria nei territori governati dal padre.

Dopo l'assassinio della madre, quest'ultima è stata costretta a rinunciare al suo vero nome e ad ogni legame con la sua famiglia, assumendo la nuova identità di Christa. Solamente più tardi, si è poi dimostrata un elemento fondamentale per il colpo di stato organizzato da Erwin Smith ascendendo infine al trono come Regina.

Nell'artwork che potete trovare in fondo alla news è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza e maturità, sviluppata in seguito agli eventi sopracitati. Nel mentre che attendiamo con trepidazione l'arrivo di ogni nuovo episodio, disponibile in contemporanea con il Giappone sulla piattaforma di streaming VVVVID, vi consigliamo di dare un'occhiata agli artwork di Sasha Blouse e di Connie Springer.