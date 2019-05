L'Attacco dei Giganti 3: cambio di piani, il nuovo episodio verrà pubblicato questa sera?

Come probabilmente saprete, in questi ultimi giorni era stato annunciato che i nuovi episodi della terza stagione de L'Attacco dei Giganti avrebbero subito un ritardo sulla tabella di marcia, con l'uscita passata dalla domenica al mercoledì.

Rumor e voci di corridoio hanno poi preso forma in dichiarazioni ufficiali secondo le quali la decisione è stata presa al fine d'evitare che leak e spoiler potessero rovinare la visione per gli spettatori nipponici. La scelta, come facilmente immaginabile, ha scatenato le ire dei fan, i quali hanno fatto notare come l'idea alla base appaia insensata se si pensa al fatto che L'Attacco dei Giganti è un anime tratto da un manga, opera cartacea che in termini narrativi si trova molto più avanti rispetto alla controparte animata.

Nonostante un generale silenzio che aveva costretto molti spettatori a mettersi l'anima in pace, però, proprio in queste ultime ore l'account Facebook italiano di VVVVID ha pubblicato un post pensato per spargere un po' di hype nei confronti della nuova puntata, la cui pubblicazione parrebbe però essere programmata per questa sera, almeno secondo quanto scritto.

In molti si sono quindi immediatamente chiesti se il tutto non sia stato un semplice errore, magari dovuto a un post programmato dalla società - anche se bisogna considerare che ancora non è stato eliminato o modificato, nonostante siano passate ore dalla sua pubblicazione -, o se magari vi sia stato qualche nuovo cambiamento pensato per venire incontro alle critiche mosse dai fan.

L'Attacco dei Giganti è un manga rientrante nel genere dei dark fantasy a sfondo post-apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha da settembre 2009 ed edita in Italia da Planet Manga con etichetta della Panini Comics dal 22 marzo 2012. Il grande successo ottenuto ha successivamente portato alla realizzazione di una serie anime prodotta da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, diretta da Tetsurō Araki e andata in onda dal 2013. Proprio nel corso di queste ultime settimane l'autore dell'opera ha inoltre dichiarato quando il manga vedrà la sua conclusione.

L'opera narra di un mondo dove enormi creature dalle sembianze umanoidi e desiderose solo di carne umana hanno conquistato l'intero globo, costringendo i sopravvissuti dell'umanità a vivere all'interno di città-fortezze circondate da immense mura difensive. La storia si concentra in particolar modo su Eren Jaeger, la sua sorella adottiva Mikasa Ackerman e sul loro amico Armin Arlert, ragazzi che nel pieno della loro gioventù vedono crollare davanti ai propri occhi quel muro che fino ad allora li aveva sempre tenuti al sicuro.