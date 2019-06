L'Attacco dei Giganti 3, una cruda vendetta nell'ultimo episodio?

L'opera de L'Attacco dei Giganti non si è mai risparmiata in momenti ricchi di crudeltà, dove il lato più malvagio dell'essere umano prendeva il sopravvento anche nei confronti dell'indifesi. Questo è il prezzo della guerra, della paura e dell'odio ma, come insegna il karma, tutto torna indietro prima o poi.

Nell'ultimo episodio dell'anime abbiamo finalmente scoperto il passato di Grisha che, purtroppo, è caratterizzato da una moltitudine di eventi spiacevoli che hanno condannato persino la povera e piccola Faye. Il loro desiderio di vedere da vicino l'affascinante dirigibile li ha colti in arresto da Kruger e Gross, due poliziotti che hanno fatto pagare a caro prezzo la loro visita in un territorio a gli Eldiani inaccessibile. Infatti, Gross lasciò ai cani dei suoi figli l'opportunità di sbranare la sorellina di Grisha nel modo più spaventoso possibile, permettendo all'allora ragazzo di scoprire il male del mondo.

Fu questa presa di coscienza a far ergere in lui il desiderio di conoscenza e vendetta, entrando a far parte di una cerchia ristretta di Eldiani con l'obiettivo di rovesciare il potere dell'Impero di Marley. Ma il piano fallì per via del suo stesso figlio, Zeke, colui a cui aveva ingerito lo stesso insegnamento impartito tanti anni prima dai suoi genitori. Vennero tutti arrestati e condannati alla trasformazione in Giganti nell'isola Paradiso, ad eccezione di Grisha, salvato in extremis da Kruger, rivelatosi essere in realtà un fedele Eldiano, nonché il "Gufo", che gettò Gross tra le fauci di un Titano appena trasformato.

Una vendetta amara, pagata a caro prezzo, ma che si pone, sarcasticamente, come il ruolo del Karma, in cui ogni cosa spiacevole torna indietro, e lo fa nel modo più ignobile possibile. In ogni caso, qualora vi trovaste confusi con gli avvenimenti dell'ultimo episodio, potere fare un ripasso con il riassunto della puntata in questo articolo dedicato. E voi, invece, cosa ne pensate di questa scena? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!