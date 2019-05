L'Attacco dei Giganti 3: diffusa un'illustrazione della bella Hitch

Giunti al venticinquesimo giorno di pubblicazione delle illustrazioni a tema L'Attacco dei Giganti di Satoshi Kadowaki, il direttore della Seconda e della Terza Stagione della serie ci ha mostrato, con la partecipazione di Mutsumi Tateishi, un malinconico ritratto della bella Hitch.

Hitch è una personalità che abbiamo imparato bene a conoscere nel tempo, nonostante il poco spazio a lei riservato nel corso della serie. La ragazza, appartenente al Corpo di Gendarmeria di stanza al Distretto di Stohess, è stata sempre presentata come un'immatura, intenta a pensare esclusivamente al proprio bene. Qualcosa cambia dopo gli eventi verificatesi al termine della Prima Stagione. Non abbastanza però, in quanto la ragazza decide di non seguire Marlo, che invece entra a far parte della Legione Esplorativa.

Osservando l'odierna illustrazione di Kadowaki e Tateishi possiamo comprendere però la sofferenza ora provata da Hitch, espressa attraverso un malinconico sguardo, probabilmente volto al nulla. La ragazza è infatti preoccupata per il futuro del suo vecchio compagno, intento a svolgere una pericolosa missione.

Nel mentre ricordiamo agli appassionati dell'opera di Hajime Isayama che il prossimo episodio della trasposizione animata, il numero 17 della Terza Stagione, non ha ancora una lista definitiva dei membri dello staff, la puntata non è ancora ultimata? Non si placano neppure le voci riguardanti l'abbandono della serie di WIT Studio.

E voi, cosa pensate che leghi Hitch a Marlo? Fatecelo sapere nei commenti!