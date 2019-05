L'Attacco dei Giganti 3: diffuso anche l'artwork di Jean!

Il diciassettesimo giorno di pubblicazione degli artwork di Satoshi Kadowaki dedicati a L'Attacco dei Giganti ci mostrano la complessa personalità di Jean. Il direttore dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione della serie, con la collaborazione di Hina Koseki, ha recentemente postato la bella illustrazione.

Jean Kirschtein è un membro della Legione Esplorativa. Compagno di Eren, Mikasa ed Armin sin dal periodo dell'addestramento, è stato convinto proprio dal protagonista ad abbandonare la semplice via della Gendarmeria per intraprendere quella più pericolosa, meno gratificante ma sicuramente più giusta del Corpo di Ricerca.

La personalità di Jean è forse quella più complessa dell'intera opera di Hajime Isayama. Caratteristica fondamentale del personaggio è l'onestà, tratto che si traduce anche nell'impossibilità di mentire, Jean infatti afferma sempre ciò che pensa. Marco, la persona per la quale nutre una maggiore stima, lo considerava, a discapito delle sue occasionali indecisioni, un ottimo leader. Ebbene, osservando l'illustrazione odierna possiamo così notare come ogni tratto di insicurezza sia stato abbandonato, in uno sguardo ed un portamento che trasmettono una grande fiducia nelle proprie abilità.

Ricordiamo agli appassionati che importanti novità sulla Terza Stagione della trasposizione animata dell'Attacco dei Giganti sono state recentemente svelate. Nel corso dell'ultimo episodio è stato infatti rivelato il vero nome del Gigante Bestia. Di fresca diffusione anche la lista dei titoli dei prossimi episodi della serie.

