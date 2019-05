L'Attacco dei Giganti 3: il disperato tentativo di negoziazione di Armin va in scena

Nel corso del recente episodio rilasciato della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti, il numero 15, abbiamo assistito all'ultimo, disperato tentativo di negoziazione di Armin con la fazione nemica.

Dopo la sconfitta del Gigante Corazzato entra in campo, nel corso della nuova puntata, Bertholdt il quale, prima di dare sfogo ai suoi poteri, intrattiene una particolare conversazione con il vecchio compagno Armin. I due così gridano dai due campanili sui quali poggiano:

"Bertholdt! Rimani dove sei! Parliamone!"

"Se parliamo... siete disposti a morire tutti? Le nostre richieste sono due! La consegna di Eren e lo sterminio delle persone all'interno delle mura! Questa è la pura e semplice realtà, Armin. Ormai è tutto deciso!"

"E chi è che l'ha deciso?"

"Io... L'ho deciso io! Le vostre vite finiranno qui!"

Il portatore del Gigante Colossale sembra cambiato dall'ultimo incontro tra i due. Complici le pessime condizioni in cui si ritrova Reiner, la cui testa è completamente esplosa, ed il peso delle morti sulla sua coscienza, Bertholdt ha deciso che la seguente battaglia sarà quella decisiva, nel bene o nel male. Armin prova nuovamente a colpirlo nel profondo, nominando nuovamente Annie:

"È proprio un peccato! E io che speravo di non dover più sentire le urla di Annie! Tu sei l'unico che possa salvare Annie dalle grinfie di quei crudeli gendarmi! Di questo passo Annie diventerà mangime per il bestiame!"

"Fatelo pure! Datela pure in pasto ai maiali, posto che sia davvero vostra prigioniera! Pensavi di confondermi tirando in ballo Annie come l'altra volta? Pensavi che saresti riuscito a far abbassare al timido, docile Bertholdt?"

Bertholdt mostra ora di aver inoltre intuito il reale piano di Armin, che in verità non ha mai tentato di aprire una negoziazione. Le due fazioni sono giunte ad un punto di non ritorno:

"Lo so, stai solo guadagnando tempo. Mi stai tenendo impegnato mentre i soldati mi circondano e un altro gruppo va a uccidere Reiner. Non puoi fare niente finché continui a tremare in quel modo, io lo so bene. Ho accettato di parlare perchè volevo vedere se mi sarei messo a piangere come l'altra volta. Però... adesso sembra tutto a posto. Siete i miei preziosi compagni e vi ucciderò come si deve."

A difendere Armin giunge a questo punto Mikasa, la quale sferra un fendente al portatore del Gigante Colossale. A così inizio lo scontro. Quest'ultima puntata è stata ricca di eventi focali, in particolare citiamo i retroscena della morte di Marco. Nel mentre ricordiamo a tutti i fan dell'opera di Isayama dell'uscita dell'anteprima dell'episodio 16 della Terza Stagione.