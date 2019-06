L'Attacco dei Giganti 3, disponibile la preview per l'episodio 58

Mentre il nuovo episodio de L'Attacco dei Giganti 3 arriverà da noi solo in giornata su VVVVID, trapela intanto il teaser trailer della puntata 58. Nuovi incredibili sviluppi si prospettano da questo nuovo e incredibile episodio, a partire da un titolo da far venire i brividi.

Siamo nel bel mezzo delle rivelazioni, alla scoperta del passato di Grisha Yeager, l'uomo da cui ogni cosa pare trovare la sua risoluzione. La puntata 21, o la n°58 seguendo la cronologia stagionale di Wit Studio, chiuderà la parentesi flashback riportando i nostri eroi al presente. Dunque, è arrivato per loro il momento di rispondere ai fatti appena mostrati, dando il via ad una nuova parabola di avvenimenti che rimetteranno interamente in moto l'ecosistema mitologico creato da Hajime Isayama.

E quella che pare essere la fine di una stagione, ma l'inizio di una seconda parte nella storia, si presenta proprio con il titolo che più di tutti, in questo momento, non poteva mettere altro che la pelle d'oca. "Shingeki no Kyojin", è questo l'episodio a cui andremo incontro settimana prossima che, vi ricordiamo, sarà disponibile su VVVVID nella giornata di lunedì 24 giugno, il giorno dopo la programmazione nipponica.

Arrivati a questo punto non possiamo che iniziare a preparare le ghiandole lacrimali, con le ultime due settimane dedicate all'Attacco dei Giganti 3, con la speranza che la quarta stagione dell'anime non tardi ad arrivare. E voi, invece, cosa ne pensate della preview in questione, e che potete recuperare in fondo alla news?