L'Attacco dei Giganti 3: la doppiatrice di Mikasa lascia la sua agenzia

Finalmente la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 e durante l'ultimo episodio, andata in onda domenica 5 maggio, abbiamo assistito al toccante monologo interiore di Erwin. È evidente l'importanza di un buon doppiatore in una serie animata e la seguente news riguardo la voce di Mikasa Ackerman, potrebbe allarmare i fan.

Da alcuni recenti rapporti, gli appassionati della serie sono venuti a conoscenza del fatto che Yui Ishikawa, la doppiatrice di Mikasa, si sta separando dalla sua agenzia. Non c'è però motivo di cui preoccuparsi, infatti, questo non significa che la doppiatrice giapponese abbandonerà il ruolo ne L'Attacco dei Giganti.

Ishikawa aveva già preventivato di lasciare l'agenzia Sunaoka e la notizia della separazione è stata pubblicata il 30 aprile sul suo blog ufficiale. La doppiatrice ha inoltre confermato che ha lasciato l'agenzia dopo più di 23 anni di lavoro con essa.

"Certo, mi sento sola e spaventata a lasciare un posto che per me è come la mia seconda casa. Ad essere sinceri, non so cosa accadrà, ma mi assumerò la piena responsabilità se dovesse accadere qualcosa. Dato che sono rimasta nello stesso posto per tanto, ho iniziato a pensare che voglio vedere altro ed ecco perché ho preso la decisione molto importante di lasciare Himawari", ha scritto la doppiatrice.

Ishikawa ha comunque intenzione di continuare il suo lavoro di doppiatrice professionista e i fan non devono quindi essere preoccupato per il suo ruolo di Mikasa. Sembra quindi che la doppiatrice continuerà la sua carriera come ha sempre fatto.

Infine, vi consigliamo la lettura di un'interessante articolo in cui Kawakubo Shintaro e Tateishi Kensuke ci parlano de L'Attacco dei Giganti. L'Attacco dei Giganti 3 è disponibile in contemporanea con il Giappone, sottotitolata in italiano su VVVVID.