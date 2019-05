L'Attacco dei Giganti 3, un epico crossover unisce l'ultimo episodio al mondo di Jojo!

Le famose "Jojo Reference" sono un tormentone per gli appassionati dell'universo creato da Hirohiko Araki, poiché amano trovare citazioni o elementi accumulabili all'opera più bizzara del panorama shonen nipponico. In particolare, a cadere su l'occhio del ciclone è stata una scena direttamente dall'ultima puntata de L'Attacco dei Giganti 3

L'ultimo episodio che narra le avventure di Eren e del Corpo di Ricerca alle prese con i misteri dei Giganti è stato un tripudio di colpi di scena, che ha trasformato la puntata in un vero e proprio elogio al sacrificio. Non solo per via del bellissimo discorso di Erwin, che ha commosso i fan de L'Attacco dei Giganti, ma anche per una situazione che sembra ormai del tutto disperata. Il comandante è stato costretto a una mossa suicida con le sue reclute al fine di permettere a Levi di avvicinarsi indisturbato al Titano Bestia e poterlo annientare.

L'epica scena della cavalcata è stata recentemente divenuta vittima di un crossover da parte di un'appassionata, un certa Lina, che ha condiviso su Twitter una clip in cui ha unito uno la carica del Corpo di Ricerca a uno dei combattimenti più spettacolari del mondo di Jojo. Il video, che potete ammirare in fondo alla news, è diventata virale, per via di una comicità e una timeline che paiono sovrapporsi perfettamente, presentandosi quasi come lo stesso anime. L'ilarità del fan ha ricevuto centinaia di apprezzamenti, che ne hanno valorizzato soprattutto l'editing e lo strepitoso montaggio.

A proposito dell'anime della stagione, aumentano le voci che discutono sul possibile abbandono dello studio Wit dal progetto, da anni in carica delle animazioni della serie. Non sappiamo ancora a chi andrà l'opera dopo la fine della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, ma non vediamo l'ora di scoprire cosa ci rivelerà in futuro lo strepitoso franchise.

E voi, cosa ne pensate del video crossover di Lina, vi piace? Fatecelo sapere nei commenti!