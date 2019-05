L'Attacco dei Giganti 3, l'episodio 14 svela un nuovo potere di Reiner

La battaglia tra umani e giganti è in corso. Nel quattordicesimo episodio de L'Attacco dei Giganti 3 abbiamo assistito a molti colpi di scena, tra i quali l'introduzione di un nuovo potere di Reiner, aka il Gigante Corazzato.

Avevamo visto, già nell'episodio 13, come un furioso attacco da parte del capitano Levi abbia lasciato illeso Reiner nonostante il Ricognitore gli avesse trafitto la gola. Il Gigante Corazzato, trasformatosi poi subito dopo, avrebbe potuto rimetterci la vita, poiché il punto colpito era pericolosamente vicino alla nuca, vero e proprio tallone d'achille dei titani.

Reiner ha però spiegato, attraverso un suo monologo interiore, come è riuscito a salvarsi dai colpi mortali di Levi: il Gigante Corazzato è in dotazione di un potere particolare, che gli permette di trasferire la propria "coscienza" in altri punti del corpo. Nel momento in cui Levi gli ha trafitto il collo, quindi, la coscienza di Reiner si è trasferita nelle zone sottostanti del suo organismo.

Non è ancora ben chiara la dinamica di un potere simile e speriamo che ulteriori dettagli vengano svelati in seguito. In ogni caso potrebbe trattarsi di una capacità esclusiva del Corazzato, che renderebbe il villain potenzialmente immortale.

Cosa ne pensate? Ricordiamo che l'episodio 15 de L'Attacco dei Giganti 3 sarà trasmesso domenica sera su VVVVID.it.