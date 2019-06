L'Attacco dei Giganti 3: l'episodio 19 anticipa il segreto nascosto nella cantina di Eren

La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 è finalmente arrivata al suo apice, raggiungendo l'agognata cantina della casa di Eren Jaeger, divenuta irraggiungibile dopo la perdita del distretto di Shiganshina durante la prima stagione dell'anime, permettendo ai fan di scoprire i segreti che ha nascosto per tutto questo tempo.

I misteri celati nella cantina infatti, sono stati uno dei punti centrali della serie e l'ultimo episodio 19 ha finalmente rivelato ciò che il padre di Eren, Grisha Jaeger, ha tenuto nascosto al figlio e all'intera popolazione delle mura.

Questo episodio ha anticipato i molti misteri che su cui si basa l'intera serie che verranno rivelato con il prossimo, tuttavia, abbiamo potuto scoprire alcuni interessanti dettagli. Quando Eren, Mikasa, Levi e Hange si sono diretti verso la cantina, quello che hanno scoperto non è stato altro che l'insieme di normali strumenti utilizzati da un medico, professione svolta da Grisha.

Nonostante ciò, ad un certo punto i quattro personaggi si imbatto in alcuni libri contenenti qualcosa che non avevano mai visto prima d'ora: una fotografia. È così che i nostri protagonisti sono venuti a conoscenza di un mondo al fuori delle mura, che ci è stato anticipato con il flashback di Grisha Jaeger.

Con diverse allusioni al popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, i fan si stanno ora chiedendo quale sia il significato dei Giganti in quel mondo ancora sconosciuto. Infine, per celebrare il padre di Eren, vi consigliamo di dare un'occhiata alla splendida illustrazione di Grisha Jaeger pubblicata dai membri di Wit Studio, mentre vi ricordiamo che la serie è disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID.