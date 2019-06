L'Attacco dei Giganti 3: l'episodio 55 ci presenta il nuovo Gigante Colossale

La seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti è, con gli ultimi episodi, completamente immersa nel punto più alto dell'arco narrativo di Shiganshina. La serie sta ricevendo elogi da parte di tutti gli appassionati, tanto che l'episodio 54 è stato il meglio votato della serie. Ora però, l'attenzione di tutti è per l'episodio 55.

È finalmente arrivo uno degli episodi più attesi della serie. Apertosi nel momento esatto in cui era terminato l'episodio 54, assistiamo ad Eren che piange la perdita dell'amico Armin, per scoprire scubito dopo che in realtà è ancora vivo.

Inizia così una discussione tra Levi ed Eren. Quest'ultimo infatti, vorrebbe iniettare il serio in Armin, così da trasformarlo in Giganti Puro e permettergli di divorare Bertholdt, ottenendo così il potere del Gigante Colossale e avendo salva la vita. Levi però si oppone, proponendo Erwin come portare del potere.

La discussione continua fino a quanto Levi decide di iniettare il siero ad Armin. La sua scelta è dovuta al fatto che Erwin, dopo anni di guerra, meritava di riposare e inoltre, Erwin vive fermamente nel passato, mentre Armin combatte per il futuro. Ed così, che dopo aver divorato Beltholdt, Armin Arlelt diventa il nuovo portatore del potere del Gigante Colossale.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad una fantastica illustrazione di Hange, mentre vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 3 è disponibile in streaming legale e gratuito sulla piattaforma VVVVID.