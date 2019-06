L'attacco dei Giganti 3: l'ultimo episodio annuncerà la quarta stagione?

Dopo due mesi di trasmissione, anche la parte due di L'attacco dei Giganti stagione 3 sta per concludersi. Questa nuova parte di serie aveva obbligato i fan a una lunga attesa, durata fino a fine aprile, ma ora dovranno nuovamente prepararsi ad aspettare per nuovi contenuti animati. Intanto però, la quarta stagione potrebbe essere già annunciata.

Come già sappiamo, domani in Giappone uscirà l'ultimo episodio di L'attacco dei Giganti stagione 3, che sarà poi trasmesso da VVVVid con sottotitoli in italiano lunedì alle 18:00. Secondo i rumor che sono iniziati a circolare a causa di un tweet di Yonkou Productions, però, gli ultimi secondi di questa nuova puntata potrebbero celare una sorpresa.

"L'episodio di domani potrebbe essere interessante... specie la parte alla fine". Yonkou Productions in passato ha già parlato di alcune voci sul futuro dell'anime di L'attacco dei Giganti, tra cui quella dove lo studio WIT non si occuperà più dell'adattamento a partire dalla prossima stagione. Ora, secondo le interpretazioni, domani potremmo effettivamente vedere non solo un risvolto di trama importante, ma anche già l'annuncio della quarta stagione, magari portata avanti con un metodo simile di quello adoperato per l'ultima puntata della prima metà della stagione 3.

Come ben sanno i fan di L'attacco dei Giganti che seguono il manga, la serie ha ancora spazio per molte storie da narrare, le quali potrebbero tranquillamente essere adattate in più di una stagione.