L'Attacco dei Giganti 3: l'ultimo episodio fa presagire una guerra col nuovo nemico

Umani contro giganti, questo è stato il leitmotiv delle prime tre stagioni di L'attacco dei Giganti. La serie nata dalla mente di Hajime Isayama ha sempre messo su due piani diversi le misteriose creature dalle fattezze mostruose e gli umani nascosti nelle mura, ingabbiati in pareti alte cinquanta metri ma che fornivano anche una difesa.

Tuttavia, il concept della serie, a causa delle rivelazioni dell'ultimo episodio di L'attacco dei Giganti stagione 3, sembra stia per variare definitivamente. Se gli umani fino ad ora erano alleati, ora sono considerati nemici. Il finale dell'episodio, che ci mostra un Eren Jaeger completamente rinnovato nella psicologia e negli obiettivi, ci ha fatto capire che il nuovo obiettivo dell'umanità nascosta dietro le mura è Marley.

L'impero che si trova sull'altra sponda del mare e che per secoli ha sfruttato i compatrioti eldiani per assediare Paradiso è il nuovo nemico. Il teaser di L'attacco dei Giganti stagione 4, che sarà messa in onda alla fine del prossimo anno, ci mostra anche un nuovo assetto militare della Legione Esplorativa la quale verrà probabilmente riorganizzata per fare fronte alla nuova minaccia umana. Vediamo così Levi, Mikasa, Sasha, Connie e Jean con nuove divise e armi, tra cui i fucili che finora erano stati poco utili nella lotta contro i giganti.

L'apparizione di Marley nella storia metterà quindi di fronte umani contro umani, in una lotta per la sopravvivenza che muterà il destino dell'intero mondo di L'attacco dei Giganti.