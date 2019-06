L'attacco dei Giganti 3: i fan sono contenti di aver visto il lato tenero di Mikasa

Lui e Mikasa sono stati lì rinchiusi dopo essere tornati tra le mura a causa dell'insubordinazione verso Levi quando si sono opposti al dare il siero a Erwin invece che ad Armin . In quest'occasione, come successe nel primo episodio della serie, Eren si è svegliato piangendo e ciò ha causato la paura di Armin e Mikasa, con quest'ultima nella cella di fianco. Davanti agli spettatori, invece della ragazza sempre composta, si è mostrata però una Mikasa con i capelli arricciati e non pettinati , che hanno reso la ragazza molto più tenera e "umana".

Il prossimo episodio "Shingeki no Kyojin" sarà ancora una volta fondamentale e chiuderà il flashback di Grisha, ma intanto i fan hanno scovato una scena che ha conquistato in molti nell'episodio 20 di L'attacco dei Giganti stagione 3. Durante la narrazione della storia del mondo dell'anime, Eren si risveglia improvvisamente in cella .

Il ciclo di episodi che si sta per concludere è stato fondamentale per lo sviluppo della trama e per far conoscere finalmente il segreto dietro il mondo di L'attacco dei Giganti . Grazie ai flashback narrati dal punto di vista di Grisha Jaeger , gli spettatori finalmente hanno conosciuto Marley e tutte le origini della razza eldiana.

bed head mikasa >>

