L'Attacco dei Giganti 3, i fan stanno organizzando un hashtag per il finale di serie

Manca sempre meno al ticchettio finale verso l'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 3, che concluderà quella che è, ad ora, la miglior stagione dell'anime. Tante rivelazioni, dunque, quelle che stanno per arrivare e che non sono passate inosservate agli appassionati dell'opera, attenti a una produzione che è stata da sempre molto travagliata.

Infatti, la produzione dell'anime ha sempre avuto molte difficoltà, tempi strettissimi per la lavorazione degli episodi con una quantità abnorme di fatica per arrivare alla data di scadenza. Questo, si specula in rete, è uno dei motivi per la quale si creda che lo Studio Wit si stia un po' tirando indietro, sancendo con l'ultimo episodio della terza serie un addio che potrebbe essere inevitabile. Ciò, ci teniamo a ribadirlo, sono ancora soltanto delle voci di corridoio, nonostante la stagione 4 de L'Attacco dei Giganti pare essere confermata.

In rete, qualora la notizia venisse confermata, i fan hanno deciso di dare il via ad un hashtag per ringraziare lo Studio Wit per il duro lavoro svolto fino ad ora. L'iniziativa, promossa da Attack on Titan Wiki e L'Attaque des Titans, e che ha ricevuto tanto consenso dalla community, segue un comunicato che qui vi riportiamo:

"In collaborazione con L'Attaque des Titans. Apprezzeremo molto se tutti i fan de L'Attacco dei Giganti il 30 giugno, il giorno della messa in onda dell'ultimo episodio della terza stagione, usassero l'hashtag #ThankYouWITStudio (grazie studio Wit) insieme a un messaggio di gratitudine per ringraziare lo studio e lo staff per il loro incredibile lavoro svolto nell'anime."

Un messaggio genuino, indice di una community attenta a questo duro lavoro svolto dalla produzione di Wit Studio, intenta a promuovere il grande rispetto che gli appassionati muovono nei confronti della serie televisiva. Una scelta che condividiamo e rispettiamo, in quanto non sono molti i fan che prendono una posizione simile nei confronti della propria opera preferita.



E voi, invece, cosa ne pensate della manifestazione promossa questo hashtag?