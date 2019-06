L'Attacco dei Giganti 3: ecco una fantastica illustrazione di Hange!

Il trentaquattresimo giorno di illustrazioni giornaliere de L'Attacco dei Giganti ci ha svelato una stupenda raffigurazione del recente intervento risolutivo di Hange. L'artwork è stato realizzato da Satoshi Kadowaki, il direttore della Seconda e della Terza Stagione, con la partecipazione di syo5.

Hanji Zoe è una pedina di primissimo piano per la Legione Esplorativa. Grazie alle sue ricerche sui Giganti, verso i quali nutre una passione alquanto morbosa, l'umanità ha potuto ottenere progressi concreti, soprattutto per quanto riguarda le celate potenzialità di Eren Jaeger che, sotto la guida della caposquadra del Corpo di Ricerca, ha avuto modo di migliorare le abilità della propria trasformazione. Nel corso degli ultimi avvenimenti, a causa del devastante attacco del Gigante Colossale, si era addirittura temuto per la sua morte.

Nell'odierna rappresentazione di Kadowaki e syo5 possiamo notare come tutta la rabbia e la fatica della donna vengano a galla. Sarà proprio il suo incredibile sforzo, unito alla sua eccelsa capacità di combattimento, a permettere a Mikasa e compagni di abbattere il Gigante Corazzato.

La caposquadra del Corpo di Ricerca non è l'unico personaggio al quale è stato reso un simbolico omaggio. Di recente è difatti stata pubblicata l'illustrazione del coraggioso Armin, protagonista indiscusso dell'ultimo episodio dell'adattamento animato della fatica di Isayama, del quale vi proponiamo la scena più commovente.

