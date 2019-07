L'Attacco dei Giganti 3: questa foto ci mostra l'incredibile cambiamento subito da Eren

L'anime de L'Attacco dei Giganti è stato rinnovato per una quarta e ultima stagione. Ieri, 30 giugno 2019, è andato in onda in Giappone l'ultimo episodio della stagione 3, accolto come al solito con gioia da parte dei fan dell'opera di Hajime Isayama.

La terza stagione si è conclusa con delle importanti rivelazioni, riguardanti la vera natura dei Giganti e il motivo per cui essi vennero creati. Un dettaglio però ha catturato l'attenzione di diversi fan, ovvero il cambiamento subito da Eren Jaeger.

La pagina Twitter di @AoTWiki tra tutte, ha condiviso sul social l'immagine che potete osservare in calce, rappresentante un confronto tra l'Eren delle prime stagioni, sopravvissuto alla caduta del muro di Shiganshina e pronto ad arruolarsi nel corpo di ricerca, e quello dell'ultima puntata, decisamente più freddo e meno impaurito.

Nell'episodio finale, Eren addirittura si ferma e poggia la sua mano su un Gigante ancora in vita, accedendone ai ricordi davanti agli allibiti compagni di viaggio. Il cambiamento del protagonista è figlio della scoperta del potere della coordinata, ormai sotto il suo controllo dopo la morte del padre Grisha Jaeger.



Eren attualmente controlla due dei Giganti mutaforma: il fondatore e quello d'attacco. Lo strabiliante potere nelle sue mani richiede però un sacrificio non da poco: il possessore di uno dei mutaforma infatti non può vivere per più di 13 anni dalla prima acquisizione.



E voi cosa ne pensate del cambiamento subito da Eren? Credete che il suo attuale sprezzo del pericolo sia un pregio? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se siete fan dell'opera di Isayama non mancate di dare un'occhiata a questa riproduzione del dispositivo di manovra tridimensionale. Vi ricordiamo infine che alcune voci starebbero confermando il periodo di uscita dell'ultimo capitolo del manga de L'Attacco dei Giganti, quindi se siete dei lettori del fumetto non mancate di dargli un'occhiata!