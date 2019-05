L'Attacco dei Giganti 3: una recente illustrazione ci mostra un nuovo personaggio

Giunti al ventiquattresimo giorno di illustrazioni quotidiane dedicate a L'Attacco dei Giganti, Satoshi Kadowaki ci ha stupito nel suo rappresentare un personaggio non ancora ben delineato. Il direttore della Seconda e della Terza Stagione, insieme ad Azusa Taniguchi, ha così pubblicato un artwork dedicato ad una particolare recluta del Corpo.

La figura di Floch è emersa solo di recente nella trasposizione animata dell'opera di Hajime Isayama, più precisamente nel sedicesimo episodio della Terza Stagione. In esso possiamo vedere di come la recluta non riesca a comprendere il senso del disperato piano di Erwin Smith, il leader supremo della Legione Esplorativa:

"Noi stiamo tutti per morire? Visto che moriremo in ogni caso... vuole farlo combattendo? Visto che moriremo in ogni caso niente ha significato. Possiamo morire disobbedendo agli ordini e non cambierebbe nulla, giusto?"

Tutta la disperazione del ragazzo è perfettamente trasmessa dall'illustrazione odierna di Kadowaki e Taniguchi, che ci mostra l'afflizione che alberga nel cuore e nella mente di Floch. L'attacco del Gigante Bestia si è rivelato letale per un grandissimo numero dei suoi compagni, è solo questione di tempo ormai. Ma lui, credendosi da sempre importante, non riesce a comprendere di come ciò possa accadere. Una morte insignificante, da sempre scongiurata, lo attende. Non gli resta così che abbandonarsi alle lacrime.

Ricordiamo al lettore che gli appassionati dell'opera sono rimasti sconvolti dalle recenti morti dell'anime. Sull'onda della serie più chiacchierata dell'ultimo periodo, l'Ottava Stagione di Game of Thrones, alcuni fan si sono poi lanciati in azzardati ma piuttosto coerenti parallelismi tra Eren e Daenerys.

E voi, cosa ne pensate dell'odierno artwork? Fatecelo sapere nei commenti!