L'Attacco dei Giganti 3, un'immagine promo anticipa l'episodio 56

Attack on Titan si sta avvicinando gradualmente al season finale della terza stagione, ma l'anime ha ancora tanto da dire prima che possa abbracciare la fine. Questa settimana un nuovo episodio andrà in onda, arrivando subito dopo a quello che è stato ritenuto essere l'episodio più toccante di sempre.

Attraverso i social media, Attack on Titan ha pubblicato una nuova immagine promozione per l'episodio 56, che mostra Eren, Mikasa e Armin seduti tutti e tre insieme dinanzi a uno schermo: sono tutti e tre bambini e mostrano le spalle ai fan, ma hanno un motivo ben preciso. D'altronde la loro attenzione è focalizzata interamente sul tubo catodico che hanno davanti agli occhi: il device si prepara a mandare in onda l'episodio 56 e l'attenzione è focalizzata tutto sugli avvenimenti imminenti.



Intanto la sinossi, che è stata già pubblicata nei giorni scorsi, ci ha raccontato che tra le mura del Distretto di Shiganshina solo un manipolo di soldati del Corpo di Ricerca è riuscito a sopravvivere. Ma adesso, finalmente, Eren può procedere nel seminterrato del suo luogo natale. L'episodio 56, quindi, andrà ad adattare gli avvenimenti del capitolo 85, andando a svelare uno dei misteri principali dell'opera di Hajime Isayama. Lunedì l'episodio andrà in onda su VVVVID sottotitolato.