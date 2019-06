L'Attacco dei Giganti 3, imperversa un'action figure di Eren e il Gigante Corazzato!

A nostro avviso, L'Attacco dei Giganti 3 è a mani basse la stagione animata meglio realizzata da Wit Studio, sia per qualità di contenuti che per trattamento di questi, realizzando una serie al di sopra di ogni aspettativa. A maggior ragione, quando il meglio deve ancora venire.

Ed è proprio così, stiamo per arrivare al climax della terza stagione dell'anime che concluderà, ancora una volta, le avventure del Corpo di Ricerca alle prese con la riconquista del Wall Maria. Abbiamo assistito a scene d'azione incredibili su cui capeggia lo spettacolare scontro tra Levi e il Gigante Bestia, in un grido disperato di rabbia e dal sapore di vendetta. Lo stesso che ha accompagnato il confronto fra Eren e Reiner, rappresentato in tutto il loro splendore in una pazzesca action figure creata da Figurama Collectors.

La realizzazione del modellino è frutto di una cura maniacale, un attenzione al dettaglio lontana dal superficiale con un utilizzo attento dei colori e una lavorazione manuale di diversi giorni. Il preordine si aprirà a partire dal 15 giugno e, stando a informazioni non ufficiali, dovrebbe costare all'incirca sui 1400 $ (poco più di 1243 euro). Con molta probabilità l'action figure, nonostante il prezzo non proprio a portata di tutti, andrà a ruba dato l'interesse mostrato dalla community, anche in virtù del Giveaway della compagnia in cui verranno distribuite gratuitamente ad alcuni utenti fortunati due delle statuette in questione. Non abbiamo ancora informazioni, inoltre, circa un possibile arrivo della statuetta anche nel nostro Paese ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità su una distribuzione internazionale come crediamo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Wit Studio ha da poco rilasciato sui propri canali le prime illustrazioni promozionali per la conclusione dell'anime, che vi invitiamo ad ammirare per farvi trovare pronti alla fine di questa strepitosa terza stagione. E voi, cosa ne pensate dell'action figure di Eren contro il Gigante Corazzato? Fatecelo sapere nei commenti!