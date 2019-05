L'Attacco dei Giganti 3: un'inebriata Sasha Blouse si mostra in un simpatico artwork

Giunti al diciannovesimo giorno di uscita delle illustrazioni giornaliere dedicate alla Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti, Satoshi Kadowaki ci ha mostrato un artwork alquanto buffo. Il direttore della Seconda e della Terza Stagione, con la collaborazione di Karin Uchino, ha così raffigurato la celebre "ragazza patata", ovvero Sasha Blouse!

Sasha Blouse è un capace membro della Legione Esplorativa. Proveniente dal villaggio di Dauper, è cresciuta in una famiglia di cacciatori, indi per cui si è più volte dimostrata molto abile con l'arco, oltre ad aver sviluppato un grande intuito. Ben nota è la sua passione per le prelibatezze culinarie. Sasha talvolta impazzisce letteralmente quando si parla di cibo, cosa che l'ha portata a divenire un vero e proprio "meme" sulla rete.

Dopo l'illustrazione dell'ottuso Connie, Kadowaki e Uchino non potevano far altro che dedicarsi alla sua grande amica. Analizzando la seguente realizzazione, non si può non notare l'intento umoristico degli autori, che rendono in questo modo omaggio alla dolce Sasha. La ragazza è ritratta nella sua estasi intenta, con la bava alla bocca, ad azzannare della succulenta carne.

Nel mentre ricordiamo agli appassionati della trasposizione animata della fatica di Hajime Isayama che, nel corso del più recente episodio rilasciato, sono state svelate importanti novità: ci stiamo ovviamente riferendo alla scoperta del vero nome del Gigante Bestia e della preoccupazione dei fan per una possibile morte di un personaggio di primo piano.

