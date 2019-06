L'Attacco dei Giganti 3: Jean si prende gioco di Eren in questa nuova immagine ufficiale!

Lo staff de L'Attacco dei Giganti si era detto emozionato in vista dello scorso episodio, il penultimo della stagione 3 dell'anime. WIT Studio sta facendo un lavoro incredibile sul fronte delle animazioni dei personaggi, e recentemente sulla pagina Twitter ufficiale è comparsa un'immagine quanto meno interessante.

Nell'ultimo episodio andato in onda ci è stata rivelata la verità riguardo alla guerra tra eldiani e marleyani: i primi riuscirono in passato a sottomettere i secondi grazie al potere dei nove giganti fondatori, fino a quando una nobile famiglia, pentita dal massacro compiuto, non tradì il popolo di Ymir consegnando definitivamente la vittoria a Marley.

Nell'episodio ci viene inoltre rivelato che Eren Jaeger, il protagonista, ha dentro di se il potere di due dei nove giganti: quello del fondatore e del gigante d'attacco. Dei restanti sette si sa che il potere del gigante corazzato è nelle mani di Reiner Brown, quello della bestia in quelle di Zeke, il colossale è controllato da Armin Arlert e il gigante femmina da Annie Leonheart.

Sempre nell'episodio 21 della terza stagione, Eren riflettendo sussurra le parole "Il gigante d'attacco" (Shingeki no Kyojin in giapponese), finendo per essere preso in giro dal capo dell'armata ricognitiva Hange Zoe, che ne imita la postura.

A tal proposito i ragazzi di WIT Studio hanno condiviso la divertente immagine estrapolata dal prossimo episodio che potete osservare in calce, in cui anche Jean Kirschtein sembra imitare la postura assunta da Eren a mo' di scherno. L'immagine è stata disegnata dal trio di animatori Satoshi Kadowaki, Azusa Taniguchi e Aiko Minowa.

Vi ricordiamo che domenica prossima andrà in onda l'ultimo episodio della stagione 3 dell'Attacco dei Giganti, disponibile da lunedì sottotitolato in italiano su VVVid.