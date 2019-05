L'Attacco dei Giganti 3: una nuova illustrazione ritrae l'infanzia di Erwin

Il ventisettesimo giorno di illustrazioni quotidiane a tema L'Attacco dei Giganti, realizzate da Satoshi Kadowaki, ci ha mostrato un particolare artwork. Il direttore dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione, in collaborazione con syo5, ha difatti diffuso una splendida illustrazione che ci mostra un istante dell'infanzia di Erwin.

Erwin Smith, l'attuale leader supremo della Legione Esplorativa, non ha certo avuto un'infanzia semplice. Dalle informazione ad oggi in nostro possesso, possiamo affermare che il padre fosse un insegnate molto particolare che, a causa delle sue teorie sulle trasformazioni degli uomini in Gigante e sulla formazione delle mura, venne ucciso dal Corpo di Gendarmeria. Il ragazzo, ormai divenuto uomo, sembra dunque possedere la volontà di portare avanti le teorie paterne.

Analizzando l'odierno artwork di Kadowaki e syo5, possiamo notare che si differenzia dagli altri a causa di una peculiare tecnica stilista utilizzata, consistente in un uno sfondo astratto formato da rette pennellate che circondano la figura, la quale pare dunque irradiata da un fascio luminoso. Il contesto dovrebbe essere scolastico, dato che Erwin alza il braccio, in procinto di prendere parola.

Nel mentre ricordiamo al lettore di interessanti novità giunte a riguardo della trasposizione animata dell'opera di Hajime Isayama: a causa dei leak gli episodi saranno posticipati. Sembra inoltre che il 17° episodio della Terza Stagione non sia terminato, dato che nella giornata di ieri non è stata rilasciata la lista dello staff che vi ha lavorato.

