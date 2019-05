L'Attacco dei Giganti 3: le nuove abilità di Eren grazie all'Indurimento

La battaglia del distretto di Shiganshina è ormai entrata nel vivo grazie ai nuovi episodi de L'Attacco dei Giganti 3. L'ultima puntata, uscita domenica scorsa, ci ha mostrato una nuova abilità per il protagonista, Eren. Approfondiamola di seguito!

Sapevamo già, infatti, che l'eroe dell'opera aveva imparato ad usare il potere dell'Indurimento, come hanno dimostrato la vicende dell'arco narrativo intitolato Rivolta, nel corso dei primi 12 episodi de L'Attacco dei Giganti Stagione 3.

Queste abilità sono servite al protagonista per chiudere una parte delle mura di Shiganshina, ma prima che potesse completare l'operazione sono arrivati il Gigante Corazzato, il Gigante Bestia e una serie di altri Titani che hanno dato inizio alla battaglia.

Ma è proprio durante lo scontro, che lo ha messo faccia a faccia con l'odiato Reiner, che il nostro Eren Jaeger ha potuto far sfoggio di un nuovo potere: applicando l'Indurimento al proprio corpo, infatti, l'eroe è in grado di creare un'armatura resistente che può utilizzare anche come arma. È il caso delle sue nocche, che si sono ricoperte della stessa sostanza adamantina che secerne dalla pelle dei Giganti per proteggersi.

Così facendo, Eren ha creato un vero e proprio tirapugni, facendo vedere le stelle a Reiner. Che ve ne pare? Riuscirà a sconfiggere, così facendo, anche il possente Gigante Bestia?