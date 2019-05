L'Attacco dei Giganti 3: nuove immagini in anteprima dal prossimo episodio 15

La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 è ormai entrata nel vivo. Nello scorso episodio 14 abbiamo potuto assistere ad un nuovo potere di Reiner, il Gigante Corazzato e ora ci prepariamo all'arrivo dei seguito di questo violento scontro, mentre online, sono state pubblicate alcune immagini tratte dal nuovo episodio 15 in arrivo il 12 maggio.

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti sembra aver mantenuto l'alto livello qualitativo per cui la serie è famosa. Realizzata da Wit Studio, nei giorni scorsi abbiamo potuto ammirare alcuni artwork realizzati da Satoshi Kadowaki, direttore dell'animazione della seconda e terza stagione, insieme ad altre figure dello studio. In particolare, stiamo parlando di quella di Sieg e del nuovo gigante, apparso qualche episodio fa.

Nelle due immagini che potete trovare in calce alla notizia, vediamo due frame dell'episodio 15, che ci mostrano alcuni personaggi che saranno presenti. In una troviamo Reiner e Bertholdt, ovvero il Giganti Corazza e il Gigante Colossale. L'altra invece, è decisamente più interessante. Vediamo infatti Marco, membro del 104° Corpo di Addestramento Reclute che sappiamo essere deceduto. Questo potrebbe significare che, o Marco non sia realmente morto, oppure che potremo assistere ad un flackback, che ci farà scoprire qualcosa di più riguardo al mistero dei giganti.

Infine, vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti è disponibile in contemporanea con il Giappone, sottotitolato in italiano su VVVVID, mentre sembra che l'anime de L'Attacco dei Giganti abbia spopolato la classifica dei migliori personaggi del mese, grazie ai due personaggi Levi ed Erwin.