L'Attacco dei Giganti 3, la opening spoilerava l'ultimo episodio?

Finalmente l'episodio tanto atteso è arrivato, aprendo le porte alla risoluzione del più grande mistero di tutto L'Attacco dei Giganti. Eppure, questo mistero potrebbe aver ricevuto qualche indizio prima del previsto, direttamente nella opening della terza stagione.

Nella puntata andata in onda ieri su VVVVID abbiamo assistito a quello che è l'inizio del flashback di Grisha Yeager, che narrerà le vicende dietro uno dei misteri più grandi dell'intera opera. Ci troviamo dunque in uno dei momenti chiave dell'intera storia de L'Attacco dei Giganti che, tuttavia, pare aver nascosto all'interno della sigla iniziale uno spoiler su ciò che avremmo presto visto.

Infatti, come ha scovato Msj321, un fan del titolo di Hajime Isayama, nella opening della terza stagione dell'anime verrebbero mostrate per brevissimi millesimi di secondo due frame particolari e che potete osservare in fondo alla news. Le due immagini rappresentano delle mura con un'entrata, la stessa che vediamo nella puntata 56 con il giovane Grisha e sua sorella Faye, mentre la oltrepassano con spirito ingenuo. L'altra, invece, che noteremo presumibilmente nel prossimo episodio, cambia totalmente scenario trasportandoci in un campo da cui è visibile quello che dovrebbe essere un dirigibile. Che siano degli indizi su ciò che vedremo nell'episodio 57? In ogni caso, è incredibile come lo staff dell'anime abbia nascosto segreti persino dentro l'opening, celandoli tra frame in movimento alla velocità di brevissimi istanti.

Ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime dell'Attacco dei Giganti pare rinnovato per una 4° Stagione, a quanto si evince da un'intervista rilasciata dal regista Tetsuro Araki. L'unica cosa certa è che le avventure del Corpo di Ricerca sono ancora ben lontane dal terminare e che questo pare essere solo il primo baluardo di tanti altri misteri.