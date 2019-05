L'Attacco dei Giganti 3: l'ottuso Connie si mostra nella nuova illustrazione

Continua il nostro viaggio nella scoperta giornaliera delle fantastiche illustrazioni de L'Attacco dei Giganti curate da Satoshi Kadowaki. L'opera odierna, realizzata dal direttore dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione con la partecipazione di Yukiho Okumura, ci mostra la figura di Connie.

Connie Springer, soldato arruolato nel 104° corpo di addestramento reclute della Legione Esplorativa, è uno dei personaggi più iconici della serie. Tipo piuttosto emotivo ed espansivo, presenta un unico difetto, da lui stesso riconosciuto, ovvero quello di non possedere un acuto intelletto. Questo fatto viene inoltre continuamente sottolineato dai suoi compagni, in particolare da Sasha Blouse, spesso in modo più affettuoso che pungente.

Osservando la recente illustrazione di Kadowaki e Okumura, possiamo notare che il ragazzo, raffigurato sorridente in un atteggiamento alquanto sereno, si dimostra in tutta la sua genuina semplicità. Ed è forse una figura della quale necessitiamo quella di un uomo comune nel rango dei personaggi principali. Difatti, la personaità di Connie fa da contraltare alla maggior parte dei suoi compagni protagonisti e co-protagonisti che, pur avendo ognuno i propri momenti di debolezza, si stagliano sulla media con le loro peculiari abilità.

Nel mentre ricordiamo agli appassionati della trasposizione animata dell'opera di Hajime Isayama che, nel corso dell'ultimo episodio, sono state svelate importanti informazioni, tra le quali occorre annoverare il vero nome del Gigante Bestia. I fan sono inoltre preoccupati per la presunta morte di un certo personaggio.

