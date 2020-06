L'Attacco dei Giganti 3 Parte 2 è ora disponibile su Netflix in italiano

Netflix ha pubblicato, in giornata odierna, la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3, il capolavoro del 2019 firmato Hajime Isayama e WIT Studio. La seconda tranche (composta dagli ultimi dieci episodi) è attualmente in vetrina sul sito streaming ed è disponibile in lingua originale o con il doppiaggio italiano.

La prima parte della terza stagione (12 episodi) era stata distribuita dal sito streaming nell'agosto del 2019, un mese esatto dopo la conclusione della serie in terra nipponica. Oggi, a pochi giorni di distanza dall'annuncio della quarta stagione dell'anime, Netflix ha finalmente reso disponibile il secondo blocco di episodi, incentrato sull'arco narrativo del ritorno a Shiganshina.

Gli eventi trasposti nella seconda parte della terza stagione sono raccontati da alcuni degli episodi più apprezzati nella storia delle serie televisive. In particolare le puntate 53 e 54, intitolate in italiano "Partita perfetta" e "Il coraggioso", occupano rispettivamente il terzo ed il secondo posto nella lista degli episodi con il voto più alto sul sito web IMDB.

