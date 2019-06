L'Attacco dei Giganti 3: il prossimo episodio tirerà le somme sul destino dell'umanità

È vero che VVVVID pubblicherà il 21° episodio de L'Attacco dei Giganti 3 solo stasera, ma intanto possiamo già dare un'occhiata alla preview della prossima puntata. Tranquilli: l'anteprima non vi riserverà alcuno spoiler sugli avvenimenti che potrete visionare oggi in simulcast!

Possiamo però star certi di una cosa: niente è più come prima, non dopo che Eren e i suoi compagni hanno appreso la verità sul mondo tramandata dal diario di suo padre, Grisha Jaeger. Ed è proprio su questa incredibile consapevolezza (sulla quale sapremo ancor di più stasera, a partire dalle ore 18:00) che si basa l'anteprima sull'episodio 22 di Attack on Titan Stagione 3.

Nel promo, che vi riportiamo di seguito, la voce di Armin afferma che ora i protagonisti dovranno fare i conti con la verità. Il destino dell'umanità, insomma, dovrà per forza di cose tirare le somme in vista delle decisioni future, ora che l'umanità segregata dietro le mura sa che oltre il mare esiste un mondo normale e libero dal giogo dei Giganti.

Qui la preview:

"Credevano che la libertà sarebbe arrivata soltanto combattendo. Dopo aver visto il mare nel mondo esterno, quali pensieri alberano le loro menti ora che conoscono il segreto dell'umanità? Nel prossimo episodio: 'L'altro lato delle Mura'".

I colpi di scena ne L'Attacco dei Giganti sono sempre più avvincenti. Come pensate si evolverà la storia d'ora in poi? Sappiate che anche i ragazzi di Wit Studio sono emozionati per la puntata di oggi.