L'Attacco dei Giganti 3: pubblicati i titoli dei prossimi tre episodi

La seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti sta avendo un grandissimo successo tra gli appassionati. L'arco narrativo del distretto di Shiganshina è ormai arrivato al suo apice e nel recente episodio Levi ha preso la decisione più difficile, rendendo le cose ancora più intense. Tuttavia, sembra non essere finita.

Infatti, mancano ancora diversi episodi prima delle conclusione di questa terza stagione e le cose sembrano che stiano diventando ancora più intense per Eren. Il sito ufficiale de L'Attacco dei Giganti ha pubblicato i titoli dei prossimi tre episodi, che potete controllare qui di seguito:

9 giugno - The Basement (Il Seminterrato)

16 giugno - That Day (Quel Giorno)

23 giugno - The Attack Titan (Il Gigante D'attacco)

Mentre ricordiamo che le traduzione non sono ufficiali e che quindi potrebbero avere qualche differenza rispetto ai titoli inglesi, per chi segue solamente la serie animata potrebbero non avere chissà quale significato. Il primo episodio, è abbastanza chiaro a cosa si riferisca ed ora già intuibile cosa sarebbe accaduto dall'anticipazione dell'episodio 56. L'episodio "That Day" potrebbe invece riferirsi a qualsiasi evento accaduto durante la serie. Tuttavia. quello più interessante è sicuramente l'ultimo episodio della lista, "The Attack Titan", che adatterà il capitolo 85 del manga, uno dei momenti più famosi della serie.

Infine, lo staff della serie ha recentemente onorato la morte di un personaggio con un fantastico disegno, mentre L'Attacco dei Giganti è diventato l'anime più votato su IMDb.