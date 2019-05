L'Attacco dei Giganti 3, pubblicato un artwork del Gigante Corazzato

Satoshi Kadowaki, uno dei direttori dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti, ha realizzato un'illustrazione di un gigante che, attraverso il profilo Twitter dello studio di produzione della serie anime, si palesa dinanzi ai nostri occhi.

Un gigante dalla statura di 15 metri, mostratosi per la prima volta a Shiganshina nell'845, ovvero cinque anni prima l'inizio della narrazione di Attack on Titan. Satoshi Kadowaki ci propone quindi uno dei giganti che originariamente avevano, insieme al Titano Colossale, sfondato il cancello principale della città che fa da scenario alle vicende del manga e dell'anime, permettendo così ad altri titani di accedere all'interno del distretto. L'attacco, come noto, dopo un secolo di tregua tra i titani e gli umani aveva costretto tutti gli abitanti di Shiganshina ad abbandonare il territorio tra il Muro Maria e il Muro Rose, diminuendo così di un terzo l'area vivibile.



Si tratta del Gigante Corazzato (in giapponese Yoroi no Kyojin), senza pelle ma con uno stato di materiale bianco che forma una corazza molto resistente, in grado di distruggere il cancello interno di Shiganshina, e anche molto simile all'umano che lo comanda. Si tratta di uno dei nove Giganti Mutaforma, ereditati dagli eldiani, gestito da Reiner (possibile spoiler). Il quattordicesimo episodio dell'anime andrà in onda domani 5 maggio su VVVVID, in simul-cast con la versione giapponese.