L'Attacco dei Giganti 3: Qual è l'identità del Gufo, introdotto nell'ultimo episodio?

L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti ha finalmente svelato il mistero dietro la nascita dei Giganti, introducendo allo stesso tempo una figura enigmatica che viene chiamata Il Gufo, scopriamo di chi si tratta.

Il personaggio viene introdotto durante il focus sul passato di Grisha Jaeger, il padre di Eren, di cui è stata approfondita l'infanzia e l'adolescenza per costruirne le fondamenta narrative. Grisha fa la conoscenza del Gufo quando scappa via dal ghetto degli Eldiani per far vedere a sua sorella un dirigibile. Il giovane Jaeger viene scoperto da due generali Marleyani che erano li di pattuglia, e uno di questi era proprio il Gufo. Quest'ultimo fu costretto a picchiare Grisha per mantenere la sua credibilità, mentre sua sorella andò incontro ad una sorte ancora più spaventosa, essendo stata uccisa senza pietà dai cani del generale che la stava scortando nel suo territorio.

Grisha crescerà con il rimorso e la rabbia verso i Marleyani per questo accaduto, formando suo figlio Zeke con l'ideale di infiltrarsi nel loro esercito per filtrare informazioni sensibili da sfruttare in una rivolta imminente. Tuttavia Zeke tradisce i suoi genitori e tutti i rivoluzionari eldiani, che verranno portati all'isola di Paradise per poi essere trasformati in giganti e vagare senza senno per il resto della loro esistenza.

Proprio in questo frangente si scopre l'identità del Gufo: mentre il generale - lo stesso che aveva ucciso la sorella Grisha - sta per iniettare il siero a Jaeger, all'improvviso viene scaraventato giù dal burrone dal suo collega Kruger, che quindi si rivela essere il Gufo, ovverosia la spia infiltrata nel governo Marleyano che per anni ha fatto il doppio gioco al fine di rivitalizzare la razza Eldiana e riportarla di nuovo in auge.

Successivamente Il Gufo si trasforma in Gigante distruggendo la flotta Marleyana attraccata in quel luogo. Una rivelazione davvero sagace ed eccitante di un personaggio del quale speriamo possiamo apprendere di più nei prossimi episodi.