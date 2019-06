L'Attacco dei Giganti 3: l'episodio 58 conferma una relazione omosessuale?

Non è la prima volta che anime e serie tv vengono usate per creare allegorie e scrivere una satira dei più importanti eventi socio-politici mondiali. Questo è particolarmente evidente ne L'Attacco dei Giganti, opera il cui autore non ha mai nascosto la sua volontà di voler descrivere le luci e le ombre di un'intera società.

Per questo non deve sorprendere l'aggiunta di relazioni LGBTQ nell'anime prodotto da Production I.G.

Nonostante la natura stessa della trama la porti ad essere poco adatta a raccontare storie d'amore, Hajime Isayama ha provato lo stesso ad inserire al suo interno una relazione tra Ymir e Historia Reiss.

Relazione scoperta dai protagonisti durante la ricerca del diario del padre di Eren Grisha Jaeger, questo infatti è stato uno degli obiettivi principali delle nuove puntate, come potete vedere nella nostra anteprima della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3.

Il legame viene rivelato dopo la scoperta di una lettera in cui Historia dichiara il proprio amore nei confronti della persona che le ha salvato la vita. Come possiamo vedere quindi il precedente flashback presente ne L'Attacco dei Giganti 3 è stato ricco di nuove informazioni per gli appassionati della serie in streaming su VVVVID.

Sebbene la relazione tra i due personaggi non viene dichiarata apertamente, i fan dell'opera sono rimasti lo stesso colpiti dalla rivelazione sulla prima relazione omosessuale presente ne L'Attacco dei Giganti.