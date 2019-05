L'Attacco dei Giganti 3: riguardiamo lo spettacolare scontro tra Levi e il Gigante Bestia

Ervamo preoccupati per lo staff del 17° episodio de L'Attacco dei Giganti 3. Wit Studio non aveva diffuso gli artisti che ci hanno lavorato e tutti ci chiedevamo se ci fosse qualche sorpresa in ballo. Ora sappiamo che la puntata ci avrebbe riservato animazioni incredibili: riguardiamo il duello tra Levi e il Gigante Bestia.

All'inizio dell'episodio, in seguito al toccante sacrificio di Erwin e dell'esercito dell'Armata Ricognitiva, Levi è infine riuscito ad avvicinarsi al Gigante Besta e ha ingaggiato un duello furioso e spettacolare contro il misterioso Zeke. La scena ci ha permesso di ammirare una sequenza di animazioni davvero spettacolari, che coinvolgono soprattutto le micidiali movenze di Levi per soggiogare il suo possente e animalesco nemico.

Siete desiderosi di rivivere quella scena? In calce trovate un video estrapolato da Twitter in cui la nota pagina Attack on Titan Wiki ha diffuso una clip del combattimento tra Levi e Zeke. Questo scontro entra di diritto, sicuramente, tra le scene più spettacolari e meglio animate di tutta la serie di Wit Studio.

Vista la qualità a cui gli animatori ci hanno abituato in questi anni sarebbe davvero un peccato se lo staff dovesse abbandonare l'adattamento televisivo del manga di Hajime Isayama, passando il testimone a un altro studio. È un rumor che, purtroppo, circola da qualche giorno: Wit Studio potrebbe abbandonare Attack on Titan al termine della Stagione 3, lasciando scoperta la Stagione 4 (che, visto il successo del franchise, di certo vedrebbe comunque la luce). Si tratta di un rumor, però, dunque nulla di confermato.