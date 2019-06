L'Attacco dei Giganti 3: rivelato un nuovo misterioso potere dei Giganti

L'Attacco dei Giganti 3 ha raggiunto, con la sua seconda parte, picchi di trama e di apprezzamento tra gli appassionati. Solamente tra una settimana vedremo l'arrivo dell'ultimo episodio delle terza stagione, che tirerà le somme sul destino dell'umanità. Tuttavia, durante l'ultimo episodio abbiamo assistito ad un'incredibile rivelazione.

L'Attacco dei Giganti 3 ha svelato durante gli ultimi episodi, alcuni dei più grandi misteri su cui i fan hanno da sempre speculato, come la rivelazione del segreto dietro la nascita dei giganti. Durante gli ultimi momenti dell'episodio 21, abbiamo assistito ad una scena che potrebbe aver svelato un nuovo potere posseduto dai portatori del potere dei giganti.

In particolare, si tratterebbe di una connessione speciale, che a quanto pare, permettere di trasferire le memorie di chi possiede il potere di un gigante, ad un altro possessore dello stesso potere. La particolarità è che le memorie vengono trasferite sia verso il futuro che verso il passato.

Durante l'episodio 58 abbiamo visto Eren riflettere sul passato del padre, Grisha Yeager e di come quest'ultimo fu incaricato da Il Gufo (alias dell'agente di sicurezza di Marley, Eren Kruger) per una missione speciale: infiltrarsi sull'isola di Paradis per rubare il potere della coordinata dal Re eldiano.

Tuttavia, al termine dell'episodio è possibile assistere ad un dialogo tra Grisha Yeager ed Eren Kruger, prima che quest'ultimo lo trasformi in gigante. Kruger da quindi un'ultima istruzione a Grisha, ovvero di costruirsi una famiglia e trovare qualcuno da amare, solo così potrà interrompere il ciclo della tragedia.

Ad un certo punto però, la mente di Kruger sembra allontanarsi e quest'ultimo inizia a dire cose che, trattandosi di un momento precedente alla nascita di Eren e i suoi compagni, non dovrebbe conoscere, come la necessità di salvare Armin e Mikasa. Quando Grisha, evidentemente confuso, gli chiede chi siano queste persone, Kruger risponde: "Chi lo sa, non sono sicuro ... Di chi sono questi ricordi?"

Risulta quindi evidente che quelle potrebbero trattarsi delle memorie di Eren Yeager e quindi provenienti dal futuro. Infine, lo staff di Wit Studio si dice emozionato per l'uscita del nuovo episodio, mentre vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 3 è disponibile in streaming gratuito e legale su VVVVID.