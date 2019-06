L'Attacco dei Giganti 3: rivelato il vero potere della Coordinata

Si conclude il flashback di Grisha Jaeger che preannuncia la fine di questa terza stagione di L'Attacco dei Giganti. In attesa che lo staff annunci quando arriverà in onda il prossimo ciclo di episodi, i fan avranno molto materiale su cui formulare teorie e predire cosa accadrà in futuro nella storia. Uno di questi elementi è il Gigante Originale.

Nel penultimo episodio andato in onda intitolato "Il gigante d'attacco", la serie animata ci ha illustrato alcuni dettagli e riportato alla mente certe situazioni finora inspiegate che sono state mostrate in passato. Un esempio e ciò che avvenne alla fine della stagione 2 di L'Attacco dei Giganti, quando Eren riuscì a convogliare un potere fino ad allora sconosciuto per obbligare i giganti a divorare quello che stava provando ad attaccare lui e Mikasa.

L'Attacco dei Giganti stagione 3 ha rivelato che Eren è in possesso di "La Coordinata", il potere del Gigante Originale, in grado di far seguire agli esseri il suo volere. Questo potere può essere attivato però soltanto se si è in possesso del sangue reale proveniente dall'antica regina Ymir, pertanto Eren potrà usare questo potere solo se sarà a contatto con Historia trasformata in gigante.

Il suo utilizzo passato è da imputare, invece, al gigante che divorò sia la mamma di Eren che ad Hannes: ella infatti era Dina Fritz, membro della casata reale di Eldia nascosta in uno dei ghetti di Marley. Come avete preso le ultime rivelazioni di L'attacco dei Giganti stagione 3?