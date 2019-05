L'Attacco dei Giganti 3: rivelato il violento ritorno di Reiner e Bertold

Finalmente la seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, di cui potete leggere le nostre prime impressioni, è iniziata con un eccitante primo episodio. Abbiamo così visto Eren con il Corpo di Ricerca, infiltrarsi nel distretto Shiganshina, all'interno del Wall Maria, con l'intenzione di chiudere la breccia nel muro.

Il piano era appunto quello di raggiungere la grande spaccatura nelle mura che si era formata in seguito agli eventi della prima stagione, con l'intenzione di sigillarla sfruttando i poteri da titano di Eren. Tuttavia, una volta giunti all'interno delle mura, Armin, promosso ad una posizione di comando, deduce che l'apparente tranquillità del distretto Shiganshina potrebbe nascondere una trappola.

Dà così l'ordine di cercare dei vuoti all'interno delle mura ed è così che, quando uno scout scopre una botola che conduce ad una camera segreta, quest'ultimo viene abbattuto da Reiner Braun con una lama. Ed è così che Reiner e il suo compagno Bertold Hoover fanno il loro tanto atteso ritorno ne L'Attacco dei Giganti.

La trappola però non finisce qui. Questa fa infatti parte di un piano più esteso preparato dal misterioso personaggio che prende le sembianze del Gigante Bestia. Nonostante la situazione di apparente svantaggio, i nostri protagonisti rispondono all'attacco. Infatti, appena Reiner si mostra, Levi entra in modalità combattimento, partendo all'attacco del Gigante Corazzato e trafiggendolo al collo. Il colpo purtroppo non è fatale e il soldato si trasforma in gigante, lasciando il reggimento di fronte alla minaccia del Gigante Corazzato, il Gigante Bestia e un'intera orda di giganti regolari. Inoltre, durante l'episodio, è stato mostrato un nuovo tipo di gigante.

Vi ricordiamo infine che la terza stagione de L'Attacco dei Giganti è disponibile in contemporanea con il Giappone su VVVVID, legate e sottotitolato in italiano. Per ingannare l'attesa del prossimo episodio, vi consigliamo un fantastico artwork di Levi realizzato da un key animator della serie.