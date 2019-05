L'Attacco dei Giganti 3, la rivincita del Corpo di Ricerca contro i Giganti?

L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti è stato epico al massimo, un vero trionfo del dinamismo e del contrattacco, ma soprattutto la grande capacità dell'uomo e del suo potenziale evolutivo. Quest'ultima citazione che ci siamo permessi di rubare a Yoshihiro Togashi, riassume perfettamente la puntata shock.

Guardare un anime in silenzio, essere trasportati dal corso degli avvenimenti tenendoci incollati allo schermo nella puntata rivoluzione della stagione. Un crescendo continuo, una marea di colpi di scena che si susseguono l'uno dietro l'altro e senza sosta, sfornando avidamente momenti di particolare intensità visiva ed emozionale. L'ultimo episodio uscito lunedì de L'Attacco dei Giganti 3 riassume perfettamente, come detto all'inizio, tutta la capacità dell'uomo di far fronte alle minacce nel modo più barbaro e deciso, con un lavoro di squadra che è l'emblema della forza comune.

Nella puntata dell'anime andata in onda lunedì, i membri del Corpo di Ricerca sono partiti al contrattacco, unendo le proprie energie in una rivincita contro le micidiali creature titaniche, mettendole tutte al tappeto grazie a scene epiche che hanno reso protagonisti tutti i personaggi delle unità, su cui spicca il sacrificio di Armin e la micidiale raffica di lame di Levi contro il Gigante Bestia, sfornando la miglior scena d'azione della stagione. Finalmente la razza umana è riuscita ad assestare un ottimo contrattacco, seppur a caro prezzo e con gravi perdite, che hanno messo ulteriormente a soqquadro un Corpo già ai minimi storici. Il combattimento è stato ricco di colpi di scena che, nonostante le perdite, si possono considerare delle vittorie che si apprestano adesso a risolvere delle situazioni in sospeso. Che sia finalmente giunto il momento di scoprire i misteri di Grisha Yeager dietro la famosa cripta della casa di Eren?

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 3, che vi ricordiamo essere disponibile in simulcast e sottotitolato in italiano su VVVVID?